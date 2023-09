Wirtschaftsinstitute korrigieren ihre Prognosen nach unten

BERLIN. Fünf deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognosen nach unten korrigiert. In einer „Gemeinschaftsdiagnose“ im Auftrag der Bundesregierung gehen sie von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent im laufenden Jahr aus. Zuvor hatten die Experten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Die Aussichten für das kommende Jahr sind ebenfalls gesunken: Zwar werde das Ende der Rezession im Jahr 2024 weiterhin erwartet, doch mit 1,3 Prozent soll das BIP um 0,2 Prozentpunkte langsamer als in den ursprünglichen Analysen wachsen.

Der leitende Makroökonom am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Oliver Holtemöller, führte den Umstand auf die Lage in der Industrie sowie den privaten Konsum zurück. Diese würden sich „langsamer erholen, als wir im Frühjahr erwartet haben“, erklärte er. Im Papier merken die Wirtschaftsexperten an, die Sparquote sei zwischen Januar und Juni auf 12,3 Prozent gestiegen. Obwohl sich die verfügbaren Einkommen der Haushalte „sehr kräftig“ entwickelten, haben die Inflation, die damit verbundenen Kaufkraftsverluste und die Unsicherheit der Verbraucher die Konsumnachfrage „offenbar stärker gedämpft“.