Er sorgt in der Berliner Landespolitik seit Jahren für Stimmung: Marcel Luthe, Mitglied des Abgeordnetenhauses – erst innenpolitischer Sprecher der FDP, nun Spitzenkandidat der Freien Wähler. Jetzt rechnet er in seinem Buch „Sanierungsfall Berlin“ mit den Zuständen in der Hauptstadt ab.