Volontäre gesucht

„Pressefreiheit nützt nur, wenn es unbequeme Journalisten gibt.“ Das Zitat wird dem Schweizer Publizisten, Polititologen und Aphoristiker Gerhard Kocher zugeschrieben, in jedem Fall trifft es den Nagel auf den Kopf. Solche Journalisten will die junge freiheit gern wieder anlernen, wenn unsere jetzigen beiden Volontäre Björn Harms (28) und Mathias Pellack (32) ihre Ausbildung demnächst erfolgreich abgeschlossen haben werden.

Für unser Team suchen wir deshalb eine engagierte Persönlichkeit als Redaktionsvolonär/-in, die aus Überzeugung und mit Leidenschaft an unserer Sache mitwirken möchte. In einer zweijährigen Ausbildung erlernen Sie bei uns den Journalismus-Beruf von der Pike auf. Sie nehmen alle Aufgaben wahr, die in der Redaktion eines Zeitungsverlages anfallen und erlernen alle journalistischen Darstellungsformen.

Voraussetzungen: Sie verfügen über ein Abitur, von Vorteil sind eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium. Gutes Deutsch und die Lust am Schreiben zeichnen Sie aus. Idealerweise können Sie erste Schreiberfahrungen (Praktika/freie Mitarbeit) vorweisen.

Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres möglichen Einstiegssdatums senden Sie bitte an Frau Buchinger per E-Mail: buchinger@jungefreiheit.de