JF übergibt Petition gegen Gendersprache

Die JUNGE FREIHEIT hat am 18. Dezember 2020 eine Petition mit über 25.000 Unterschriften beim ZDF eingereicht, die ein Ende der Gender-Sprache fordert. Die Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Sender sollen demnach umgehend auf „Gender-Sprech“ verzichten und zum bewährten Deutsch zurückkehren.

JF-Chefredakteur Dieter Stein zeigte sich erfreut über die große Resonanz für die Aktion. „Ohne den Protest von vielen Tausend Bürgern machen die Sendeverantwortlichen einfach so weiter. Es muß sich etwas tun und es ist großartig, daß über 25.000 Bürger unsere Petition unterschrieben haben.“ Kein normaler Mensch rede so, wie es derzeit bereits im „Heute Journal“ oder bei Anne Will in ihrer Talksendung praktiziert wird. Die Menschen vor den Bildschirmen ärgern sich über die bevormundende Sprache.“

Die gesamte Meldung finden Sie auf Internetpräsenz der JF unter folgendem Link: https://jungefreiheit.de/kultur/2020/jf-reicht-petition-fuer-ein-ende-der-gender-sprache-ein/