So viele Beamte wurden nach dem Ampel-Aus befördert

Anzeige

BERLIN. Seit dem Scheitern der Ampel-Koalition am 6. November 2024 haben SPD und Grüne insgesamt 96 Beamte in ihren Ministerien beziehungsweise dem Kanzleramt aus hohen Besoldungsklassen in noch höhere befördert. Das geht aus einer Tabelle hervor, die die Bild am Dienstag unter Berufung auf eine Auskunft der Bundesregierung gegenüber dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) veröffentlichte.

Zählt man auch die Beförderungen unter Aufsicht des mittlerweile parteilosen Ministers Volker Wissing hinzu (vormals FDP), kommt man auf 100 Beförderungen. Zum Vergleich: In den zehn vorherigen Monaten des Jahres 2024 beförderten SPD, Grüne und FDP zusammen insgesamt 334 Personen. Die Bild selbst zählt 90 beziehungsweise 337 Beförderungen zusammen. Woraus sich der Widerspruch zur Tabelle ergibt, ist unklar.

Diese Ressorts beförderten besonders viele Beamte

Konkret fragte das BSW Beförderungen von Beamten ab, die zuvor mindestens der Besoldungsgruppe A15 angehörten (aktuell bis zu 7.846,32 Euro Bruttogrundgehalt). Besonders viele solcher Beförderungen nahm demnach zuletzt das Ministerium von Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) vor, nämlich allein 26.

Es folgen das ebenfalls SPD-geführte Arbeitsministerium mit 16 Beförderungen seit dem Ampel-Aus und das Kanzleramt mit 14 Beförderungen. Rechnet man die Beförderungen bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hinzu, sind es 21 Beförderungen im Kanzleramt. Die Kulturstaatsministerin ist beim Bundeskanzler angesiedelt.

Auf Beförderungen seit dem Ampel-Aus völlig verzichtet haben laut dem Bild-Bericht bislang Innenministerin Nancy Faeser (SPD), Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), Familienministerin Lisa Paus (Grüne), Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne).

Vorherige Auskunft nannte teils abweichende Zahlen

Die Bild nennt auch weitere Details zu den Beförderungen. Demnach wurden im Entwicklungsministerium alle 26 betroffenen Beamten von Gehaltsstufe A15 in Gehaltsstufe A16 hochgestuft. Das entspricht einer Steigerung des Bruttogrundgehalts um rund 870 Euro. Im Arbeitsministerium landeten demnach neun Beförderte ebenfalls in Gruppe A16, sieben aber in Gruppe B3 (6.903,10 Euro brutto).

Unklar ist, wie sich Widersprüche zu einer Auskunft der Bundesregierung gegenüber dem CDU-Abgeordneten Matthias Hauer vom 10. Januar erklären lassen. Dort hatte die Bundesregierung etwa angegeben, daß allein im Dezember im Auswärtigen Amt 48 Beamte befördert worden seien, die mindestens der Besoldungsgruppe A15 angehörten. Die Bild nennt nun lediglich die Zahl zehn für den Zeitraum seit dem Ampel-Aus.

Für das Innenministerium wurden im Dezember elf Beamte genannt, nun sollen es null sein. Insgesamt kam die Auskunft damals auf 124 Beförderungen allein im Dezember, also noch mehr als nun gegenüber dem BSW genannt worden sein sollen.

Bundesregierung sieht regulären Vorgang

Bereits am 9. Januar 2025 hatte Johann Saathoff (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, ausgeführt, daß seit dem 6. November bis dahin keine Beförderungen außerhalb des sogenannten Regelbeurteilungsdurchgangs vorgenommen worden seien. Die Bundesregierung verweist auf Beförderungsentscheidungen von vor dem Ampel-Aus, die allerdings erst danach wirksam geworden seien.

Kritiker sehen hingegen die „Operation Abendsonne“ am Werk, bei der kurz vor Abtritt der Bundesregierungen noch eilig Beamte befördert werden. Saathoff selbst betonte seinerzeit, es sei Staatspraxis, in Personalangelegenheiten „besondere Zurückhaltung walten zu lassen“, wenn eine Regierung nur geschäftsführend im Amt ist. Damit solle verhindert werden, daß Entscheidungen einer künftigen Regierung vorgegriffen wird. (ser)