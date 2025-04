So drastisch schwindet das Sicherheitsgefühl der Deutschen

Anzeige

BERLIN. Die Mehrheit der Deutschen hat Sorge, daß der Staat zunehmend die Kontrolle über die innere Sicherheit verliert. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa. Demnach gab mehr als jeder Dritte (38 Prozent) an, Angst oder sogar große Angst davor zu haben, Opfer einer Straftat zu werden.

Zum Vergleich: 2018 lag dieser Wert laut einer Umfrage der R+V-Versicherung noch bei 28 Prozent. Auch das generelle Sicherheitsgefühl hat gelitten. Laut Insa erklärten 47 Prozent der Befragten, daß sich ihr subjektives Sicherheitsempfinden auf öffentlichen Plätzen und Straßen in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert habe. Nur 23 Prozent empfinden Deutschland heute als sicherer, 27 Prozent sehen keine Veränderung.

Deutsche verlieren Vertrauen in die Sicherheitsbehörden

Die Sorge vor zunehmender Kriminalität ist nicht unbegründet: 30 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, sie selbst, ein Freund oder ein Familienmitglied seien bereits Opfer einer Straftat geworden. Auffällig dabei ist die politische Streuung: Während nur 23 Prozent der CDU/CSU-Anhänger solche Erfahrungen gemacht haben wollen, liegt der Anteil bei den Anhängern der Linkspartei bei 43 Prozent.

Gravierend ist zudem der Vertrauensverlust in die Sicherheitsbehörden: 55 Prozent der Deutschen sind der Meinung, daß die Polizei die Kontrolle über die öffentliche Sicherheit verloren hat. Nur 39 Prozent vertrauen darauf, daß die Beamten in der Lage sind, für Ordnung und Schutz zu sorgen.

Weidel warnt vor Kontrollverlust

AfD-Chefin Alice Weidel wertete die Umfrageergebnisse in einer Mitteilung als „alarmierend“ und warf der Bundesregierung ein Totalversagen in der Sicherheits- und Migrationspolitik vor. „Angesichts der dramatischen Erosion der Sicherheitslage verlieren die Bürger zunehmend das Vertrauen in die staatliche Handlungsfähigkeit“, erklärte Weidel. Der Staat komme seiner zentralen Aufgabe, die Sicherheit der Bürger zu garantieren, nicht mehr nach. Ursache dafür sei die seit 2015 anhaltende Migrationspolitik: „Illegale Massenmigration importiert Kriminalität, Gewalt, destabilisiert und spaltet die Aufnahmegesellschaft“, so Weidel.

Die Verantwortung für die aus ihrer Sicht „Explosion der Gewalt- und Ausländerkriminalität“ trügen CDU/CSU und die Ampel. Eine echte Wende werde es auch unter einem Kanzler Merz nicht geben – das sei „ein beispielloser Wählerbetrug“. Die AfD fordert deshalb eine sofortige Kursänderung: lückenlose Grenzsicherung, konsequente Rückführungen krimineller Ausländer und eine Stärkung der Polizei. Nur so lasse sich das Vertrauen der Bürger in den Staat wiederherstellen. (rr)