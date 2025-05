Sexistischer Spruch: Pistorius geht gegen deutschen Nato-General vor

Anzeige

BERLIN. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat ein Disziplinarverfahren gegen den Vizekommandeur des Nato-Kommandos zur Koordinierung der Ukrainehilfe, Hartmut Renk, einleiten lassen. Grund ist die Beschwerde einer britischen Offizierin über den Zweisternegeneral, wie zuerst der Business Insider berichtete.

Demnach soll Renk in einer Teamsitzung gesagt haben: „If rape is inevitable, relax and enjoy.“ Auf Deutsch heißt das: „Wenn eine Vergewaltigung unvermeidlich ist, entspannen Sie sich und genießen Sie.“ Das Zitat wurde über Jahrzehnte von unterschiedlichen Prominenten immer wieder im übertragenen Sinne verwendet. Wegen seiner heiklen wörtlichen Bedeutung befaßten sich schnell Pistorius und sein Generalinspekteur Carsten Breuer mit dem Vorgang.

Nato-General Renk in Ruhestand versetzt

Laut Spiegel soll Renk bestätigt haben, den Satz gesagt, ihn aber nicht ernst gemeint zu haben. Vielmehr habe er die Soldaten mit der sarkastisch-ironischen Redewendung motivieren wollen. Bereits zum 1. Mai verlor Renk daraufhin seinen Posten beim Nato-Ukraine-Kommando.

Durch das Disziplinarverfahren ist darüber hinaus die für den Herbst geplante Versetzung des 62jährigen zum Stabschef beim Nato-Transformationskommando in den USA hinfällig. Stattdessen will Pistorius ihn zu diesem Zeitpunkt nun in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Auch Renks geplante Beförderung zum Generalleutnant ist vom Tisch.

Der General diente seit 1982 bei der Bundeswehr und war sowohl in Afghanistan als auch im Kosovo in den deutschen Kriegseinsätzen. (fh)