Wer wird Sachsens Ministerpräsident? Oder gar keiner?

Wer wird Ministerpräsident in Sachsen? Jörg Urban (AfD), Michael Kretschmer (CDU) oder Matthias Berger (Freie Wähler). Fotos: picture alliance (3)/dpa (2) | Paul Glaser | Robert Michael & Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler

Wahl am Mittwoch

Showdown in Sachsen. Am Mittwoch tritt Ministerpräsident Kretschmer zur Wiederwahl an. Ihm fehlen zehn Stimmen. Die beiden Gegenkandidaten dürften dem CDU-Mann nutzen. Der Ablauf der Sitzung könnte aber dynamisch werden.