Roma-Clan kassiert Sozialstunden nach Prügel-Attacke auf Polizisten

KÖLN. Das Amtsgericht Köln hat Angehörige einer Roma-Familie wegen eines Angriffs auf Polizisten zu milden Strafen verurteilt. Im vergangenen Jahr hatten drei Geschwister zwei Beamte angegriffen. Die 17jährige Sabrija H. erhielt 40 Sozialstunden, ihre 21jährige Schwester Behara H. 30 Sozialstunden und der 16jährige Bruder Antonello H. eine Verwarnung, wie die Bild-Zeitung berichtet. Einer der angegriffenen Beamten mußte notoperiert werden und war ein halbes Jahr lang krankgeschrieben.

Anfang August 2023 kontrollierten die zwei Polizisten ein nicht haftpflichtversichertes Auto an einer Asylunterkunft in Köln-Holweide. Sabrija H. und ihr 20jähriger Bruder Mensur H. leugneten zwar zunächst, mit dem Auto in Verbindung zu stehen, konnten diesem jedoch durch einen passenden Autoschlüssel zugewiesen werden. Während des Versuchs, die Personalien festzustellen, griffen Mensur H. und ein weiterer Mann die Polizisten an. Zur Verteidigung setzen sie einen Taser ein.

Roma-Clan mit dicker Polizeiakte

Im Verlauf der Auseinandersetzung kam der Bruder Antonello H. hinzu und schlug einem Polizisten ins Gesicht. Um ihre Söhne „zu befreien“, schritt auch die 39jährige Mutter Fadila H. ein. Letztlich konnte die Schlägerei durch polizeiliche Verstärkung beendet werden.

Vor Gericht wollte sich Sabrija H. bei den Beamten entschuldigen, diese lehnten jedoch ab. „Ich will Ihre Entschuldigung nicht hören“, sagte der Polizist laut der Bild-Zeitung. „Sie hatten zehn Monate Zeit, dies zu tun, haben aber nichts unternommen. Zudem haben Sie sich im Herbst während eines anderen Polizeieinsatzes von Ihren Freunden für den Angriff auf uns feiern lassen.“

Die Mutter Fadila H. und der Sohn Mensur H. wurden nicht verurteilt. Hintergrund ist, daß sie bereits zu einem Jahr Haft wegen Diebstahls verurteilt wurde und er ins Ausland flüchtete. Aktuell verbüßt er in Frankreich bis September eine Haftstrafe in einem anderen Fall. (sv)