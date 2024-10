Pro-Palästina-Demo: Frau will Polizeiauto anzünden

Anzeige

BERLIN. Eine 43jährige Frau hat im Nachgang einer Pro-Palästina-Demonstration versucht, ein Polizeiauto in Brand zu setzen. Während des versuchten Brandanschlags soll sich ein Polizist im Wagen befunden haben, wie die Bild-Zeitung berichtet. Die Polizei selbst machte dazu keine Angaben, sondern sprach lediglich von einer „versuchten Brandstiftung an einem Einsatzfahrzeug der Polizei“.

Demnach trug sich die Tat am Montagabend kurz nach einer Demonstration unter dem Motto „Hände weg vom Libanon – Freiheit für Palästina“ auf der Müllerstraße im Ortsteil Wedding zu. Die Frau soll das geparkte Polizeiauto an der Hecktür mit einer Flüssigkeit besprüht und im Anschluß versucht haben, diese mit einem Feuerzeug anzuzünden. Die Flamme, die sich daraufhin am Heck bildete, konnte von einem Beamten gelöscht werden, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Beamter habe die Tat beobachtet und die 43jährige daran gehindert, zu fliehen.

Vier Demo-Teilnehmer wurden festgenommen