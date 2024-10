Mutmaßlicher Kopf der Mocro Mafia in Paris verhaftet

Anzeige

KÖLN/PARIS. Französische Polizisten haben einen 22jährigen, international gesuchten mutmaßlichen Kriminellen am Pariser Flughafen Roissy verhaftet, der auch in Deutschland schwere Straftaten begangen haben soll. Die Kölner Staatsanwaltschaft habe bereits ein Verfahren zur Auslieferung des Tatverdächtigen Sermet A. eingeleitet und stehe mit den französischen Behörden in engem Kontakt, wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Freitag nachmittag mitteilte. Die Behörden gehen davon aus, daß der verhaftete Sermet A. ein wichtiger Kopf der in den Niederlanden und in Nordrhein-Westfalen aktiven Mocro Mafia ist.

Immer wieder kam es im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland zu schwerer Gewalt – mutmaßlich handelt es sich um Revierkriege für die Vorherrschaft auf dem Drogenmarkt. Dabei soll die niederländische Mocro Mafia, die viele Mitglieder mit marokkanischen Wurzeln hat, versucht haben, schon länger in Deutschland ansässigen Kriminellen den Rang abzulaufen. In Nordrhein-Westfalen kam es innerhalb von zwölf Wochen zu elf Anschlägen, darunter auch Bombenanschläge auf Mehrfamilienhäuser und Entführungen mutmaßlicher Clan-Größen.

Die Mocro Mafia wurde um Millionen bestohlen

Hintergrund des Drogenkriegs ist laut aktuellem Ermittlungsstand das Verschwinden von 350 Kilogramm Drogen im Wert von etwa 1,5 Millionen Euro aus einer Lagerhalle in Hürth-Kalscheuren. Die Mocro Mafia soll daraufhin andere kriminelle Clans verdächtigt haben, hinter dem Diebstahl zu stecken und begonnen haben, deren Oberhäupter zu bedrohen und Bombenanschläge auf private Wohnhäuser und Szenetreffpunkte zu begehen. Der aufsehenerregendste Fall, den die Ermittler der niederländischen Bande zuschreiben, war die auf Videos festgehaltene Folterung einer mutmaßlichen Clangröße und seiner Ehefrau im Juli dieses Jahres.

Nicht alle Mitglieder der Mocro Mafia sind Marokkaner, der nun verhaftete Sermet A. hat kurdisch-irakische Wurzeln. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe. (st)