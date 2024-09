Migranten-Familie randaliert in Essener Krankenhaus

ESSEN. Nach dem Tod eines Patienten im Essener Elisabeth-Krankenhaus haben Verwandten des Verstorbenen am Sonntag Angestellte der Klinik attackiert. Eine Frau mußte aufgrund ihrer schweren Verletzungen medizinisch versorgt werden. Fünf weitere Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

