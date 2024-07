Migrant ersticht Afrikaner – Opfer-Angehörige attackieren und beschimpfen Polizei

Anzeige

BERLIN. Nach der Tötung eines Kameruners durch einen türkischstämmigen Mann in Berlin haben Freunde und Angehörige des toten Afrikaners die Polizei tätlich angegriffen. Nachdem am Donnerstag Polizei und Rettungskräfte gegen 18 Uhr am Tatort eintrafen, weil ein 37jähriger Kameruner mit einem Messer schwer verletzt worden war, versammelten sich Freunde und Angehörige vor Ort und behinderten die Beamten bei der Spurensicherung. Auslöser der Auseinandersetzung war ein Streit um einen Parkplatz. Ein 29jähriger türkischer Migrant soll dem 37jährigen Westafrikaner in den Bauch gestochen haben, er verstarb im Krankenhaus.

Gegen 23 Uhr versammelten sich etwa 30 bis 40 Personen am Tatort im Berliner Stadtteil Wedding. Nach Polizeiangaben versuchten sie, in den wegen laufender Ermittlungen abgesperrten Bereich einzudringen, und verhielten sich dabei den Beamten gegenüber aggressiv. Den Beamten warfen sie immer wieder Rassismus vor. „Unter anderem wurden aus der Menge heraus Glasflaschen auf die Einsatzkräfte geworfen“, schrieb ein Sprecher der Polizei. Insgesamt wurden fünf Beamte leicht verletzt, zu dem wurden mehrere Strafanzeigen wegen Widerstands gegen und Angriffs auf Polizeibeamte sowie Landfriedensbruchs aufgenommen.

Gewerkschaft der Polizei schockiert über sinkende Hemmschwelle

Der Festgenommene Türke soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei sagte zu dem Vorfall: „Wir müssen schon festhalten, daß die Hemmschwelle anscheinend bei immer mehr Leuten gesunken ist und die körperliche Unversehrtheit kaum mehr etwas zählt. Wer ein Messer bei sich führt, ist bereit, andere schwer zu verletzen oder gar zu töten.“ Es sei verständlich, daß die Angehörigen des Toten emotional aufgewühlt seien. Jedoch könne es nicht sein, „daß im Rechtsstaat dann polizeiliche Maßnahmen massiv behindert und Flaschen sowie Steine auf unsere Kollegen geworfen werden“. (st)