Merz fordert Ausrufung von Asyl-Notlage – und gesteht Fehler ein

Friedrich Merz fordert die „nationale Notlage“: Um die Migrationskrise in den Griff zu bekommen, will der CDU-Chef deutsches Recht über EU-Recht stellen. Mit einem Appell an die Regierung, Gesetze zu ändern und den Zustrom zu stoppen, wendet er sich gegen Grüne und FDP – und bietet der SPD die Zusammenarbeit an.