Mädchen belästigt: Darum verschweigt die Polizei die Nationalität der Täter

JÜLICH. In einem Freibad in Jülich sind am vergangenen Samstagnachmittag fünf Mädchen sexuell belästigt worden. Tatverdächtig sind zwei Männer im Alter von 17 und 30 Jahren, teilte die Polizei mit.

Demnach befanden sich die 13 und 14 Jahre alten Mädchen gegen 15:45 Uhr in einem Schwimmbecken des Freibades Jülich, wo sie von den beiden Tatverdächtigen sexuell belästigt wurden. Die beiden Männer wurden noch vor Ort ermittelt und befragt, gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 17jährige wurde Mitarbeitern des Kreisjugendamtes übergeben.

Zur Nationalität der Tatverdächtigen wollte die Polizei gegenüber der JUNGEN FREIHEIT ausdrücklich keine Angaben machen, „weil die Tat nicht in Verbindung mit der Nationalität“ stehe, wie ein Sprecher sagte. Auch zum Aufenthaltsstatus äußerte sich die Polizei nicht, teilte aber mit, daß die beiden Männer bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten seien.