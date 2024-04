Immobilienmarkt: Baugenehmigungen in Deutschland brechen massiv ein

Anzeige

WIESBADEN. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Februar 2024 massiv eingebrochen. Insgesamt wurde in diesem Monat der Bau von 18.200 Wohnungen genehmigt. Das entspricht einem Rückgang von 18,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht.

Verglichen mit dem Februar 2022 sank die Zahl der Baugenehmigungen sogar um 35,1 Prozent.

Mehr als 35 Prozent weniger Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser

Zwischen Anfang Januar und Ende Februar 2024 wurde der Bau von insgesamt 28.200 Wohnungen genehmigt – ein Rückgang von 24,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch Einfamilienhäuser werden weniger – zwischen Anfang Januar und Ende Februar dieses Jahres wurden 6.100 genehmigt, das sind 35,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Ebenfalls haben die Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser deutlich abgenommen. Waren es im Vorjahreszeitraum 2.600, gab es zwischen Anfang Januar und Ende Februar dieses Jahres nur 2.200, was einem Rückgang von 15,4 Prozent entspricht. Der Bau von Mehrfamilienhäusern, der häufigsten Gebäudeart in Deutschland, wurde in 18.600 Fällen genehmigt, im Vorjahreszeitraum waren es 23.600 – ein Rückgang um 21,5 Prozent. (st)