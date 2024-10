„Im Gegensatz zu Ihrer Tochter, lieber Herr Özdemir, kommt unsere Tochter nicht mehr nach Hause!“

Anzeige

ELMSHORN/BERLIN. Mit einem bewegenden offenen Brief hat Michael Kyrath an die Opfer der Migrationspolitik erinnert. Er antwortete damit auf einen Gastbeitrag Cem Özdemirs in der FAZ. Der Grünen-Politiker hatte darin für eine Änderung der Migrationspolitik plädiert. Auslöser war die Angst um seine Tochter, die offenbar nicht selten von Migranten sexuell belästigt wird.

Sie macht nächstes Jahr Abitur und dürfte etwa im selben Alter sein wie es Ann-Marie Kyrath war, als sie im Januar 2023 von einem mehrfach vorbestraften, gewalttätigen, abgelehnten, aber nicht abgeschobenen Asylbewerber in Brokstedt abgeschlachtet wurde.

Mit ihr starb ihr 19 Jahre alter Freund Danny. Beide waren mit dem Zug auf dem Weg von der Schule nach Hause. Die Rechtsmediziner zählten später 38 Messerstiche. „Zwei junge Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten“, schreibt Michael Kyrath, der Vater.

Er erinnert daran, daß man ihn und seine Frau hat „wissen lassen, wir sollten darauf achten, daß der Mord an unserer Tochter nicht von Rechtsradikalen mißbraucht wird. Das, was der Minister nun fordere, habe vor kurzer Zeit noch als „rechtsradikal und indisktuabel“ gegolten. Im Gegensatz zu Özdemirs Tochter werde Ann-Marie nie wieder nach Hause kommen.

Die JUNGE FREIHEIT dokumentiert den Brief, den zuerst Achgut.com veröffentlicht hat.

Der bewegende Brief an Özdemir

Sehr geehrter Herr Özdemir,

jeder Mensch ist das Produkt seines Umfelds. Die Erfahrungen der Jahre lehren uns, unsere Sichtweisen durch Ereignisse zu hinterfragen.

Es sieht aus, als hätten Sie, Herr Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, diese Erfahrung soeben gemacht. In einem Gastbeitrag für die FAZ fordern Sie plötzlich eine energische Wende in der Migrationspolitik. Offenbar ist an dem Satz „Mit dem Alter kommt die Weisheit!“ doch etwas dran.

Vor Kurzem wären solche Forderungen in Ihren Augen noch rechtsradikal und damit indiskutabel gewesen. Doch kaum trifft es Sie selbst, nachdem Ihre Tochter belästigt wurde, dreht sich Ihre Meinung um volle 180 Grad. Willkommen in der realen Welt der normalen Bürger, Herr Minister!

Was berechtigt mich, Ihnen solche Zeilen zu schreiben?

Mein Name ist Michael Kyrath. Ich bin der Vater der am 25. Januar 2023 in Brokstedt ermordeten 17jährigen Ann-Marie. Neben meiner Tochter verstarb an diesem Tag auch ihr erst 19jähriger Freund Danny, nachdem ein abgewiesener, mehrfach vorbestrafter, „staatenloser“ Palästinenser in einem Nahverkehrszug 38-mal auf die beiden eingestochen hatte.

Im Gegensatz zu Ihrer Tochter, lieber Herr Özdemir, kommt unsere Tochter nicht mehr nach Hause! Es hat sich auch keiner Ihrer Parteifreunde in unserem Fall derart exponiert, wie Sie es jetzt für Ihre Tochter tun.

Im Gegenteil! Man hat uns wissen lassen, wir sollten darauf achten, daß der Mord an unserer Tochter nicht von Rechtsradikalen mißbraucht wird! Von einem Ihrer Koalitionspartner bekamen wir die Nachricht, es tue ihm leid, daß „diese Leute“ ums Leben gekommen sind.

Diese „Leute“ waren unsere Kinder, Ann-Marie und Danny! Teenager von 17 und 19 Jahren, die auf dem Weg von der Schule nach Hause waren. Zwei junge Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten.

Können Sie es sich vorstellen, was so eine Tat mit den Hinterbliebenen macht? Mit uns als Eltern? Mit den Großeltern, Mitschülern, Lehrern, Freunden, Nachbarn?

Wir werden niemals den Schulabschluß unserer Kinder mitfeiern! Wir werden ihnen niemals zu einer bestandenen Berufsausbildung oder Studium gratulieren! Wir werden nicht an ihren Hochzeiten teilnehmen, und wir werden auch niemals eigene Enkelkinder willkommen heißen. Wir werden unsere Kinder nie wieder in den Arm nehmen dürfen und ihnen sagen, daß wir sie lieben!

Bei mir haben sich über 300 Elternpaare gemeldet, die in den letzten fünf Jahren ihre Kinder verloren haben.

Was uns alle eint, sind fünf Eckpunkte:

Immer das gleiche Täterprofil Immer das gleiche Tatwerkzeug Immer die gleichen Tatmotive Immer der nahezu gleiche Tathergang und Immer die gleichen Floskeln der verantwortlichen Politiker nach einer solchen Tat!

Wir durften uns nach den Morden an unseren Kindern anhören, daß es „bedauerliche Einzelfälle“ wären und man ja nie hundertprozentige Sicherheit garantieren könne. Und daß man nicht verallgemeinern und damit den Rechtsradikalen in die Hände spielen darf. Und daß man versuchen werde, mit aller Härte gegen solche Täter vorzugehen. Mehr ist in den letzten Jahren nicht passiert.

Es hatten „nur“ rund 300 Eltern den Mut, sich an mich zu wenden und mir von diesem dunklen Kapitel ihres Lebens zu berichten. Wie hoch ist die Dunkelziffer derer, die den Mut nicht hatten?

Wir alle waren nur „Einzelfälle“, unbedeutend, unbequem, unangenehm.

Über 300 ermordete Kinder und kein Aufschrei der verantwortlichen Politiker, auch nicht von Ihnen, Herr Özdemir! Und jetzt melden Sie sich zu Wort. Jetzt betrifft es Sie plötzlich persönlich, weil es um ihre Tochter geht. Wäre Ihnen diese Erkenntnis früher gekommen und hätten sie etwas unternommen, könnten viele unserer Kinder noch leben.

Mögen Sie eine solche Erfahrung niemals machen müssen!

Mit freundlichen Grüßen

Michael Kyrath, Elmshorn

(fh)