Hamburg: Volksbegehren gegen Gendersprache gestartet

HAMBURG. In Hamburg hat das Volksbegehren „Schluß mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“ begonnen. Vom 8. bis 28. August können sich Unterstützer in entsprechende Unterschriftenlisten in den Bezirksämtern eintragen. Damit das Volksbegehren erfolgreich ist, sind mindestens 65.835 Unterschriften notwendig.

Im Erfolgsfall wird das Begehren an die Hamburgische Bürgerschaft weitergeleitet. Wird es dort abgelehnt, was angesichts der rot-grünen Mehrheit zu erwarten ist, kommt es zu einem Volksentscheid.

Initiatoren kritisieren „Zwang zum passiven Gendern“

Die Initiatoren begründen ihre Forderung vor allem mit dem Zwangscharakter, den die Gendersprache in ihren Augen kennzeichnet. „Anders als im Privatleben gibt es schon heute einen Zwang zum passiven Gendern. Und einen hohen Druck innerhalb von Behörden und Schulen, auch aktiv zu gendern“, heißt es auf ihrer Internetseite.

Darüber hinaus betonen sie, daß sich das Volksbegehren auf die Hamburger Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen bezieht und sich „nicht gegen den privaten Sprachgebrauch und erst recht nicht gegen die Gleichberechtigung aller Geschlechter“ wendet.



