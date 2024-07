Hacker-Angriff? BER versinkt zum Ferienbeginn im Chaos

BERLIN/SCHÖNEFELD. Der Start in die Sommerferien endet für viele Berliner und Brandenburger derzeit, dort wo der Urlaub losgehen sollte: Am Hauptstadtflughafen BER. Massive technische Probleme legen seit Freitagmorgen den Betrieb lahm. Offenbar sind auch die USA und Australien betroffen.

Passagierhinweis: Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen bei der Abfertigung.

Information for passengers: Due to a technical fault, there will be delays in check-in. pic.twitter.com/gVint8DqiS

— BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) July 19, 2024