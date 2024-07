Explosionen in Herford: Polizei fahndet nach flüchtigem Mann

Anzeige

HERFORD. In der Herforder Innenstadt haben sich mehrere Explosionen ereignet. „Momentan gehen wir von keinen Verletzten aus“, betonte die Polizei am Sonntag der Bild-Zeitung gegenüber. Die beiden Detonationen hätten sich um kurz nach elf Uhr vormittags in der Altstadt unweit des Bahnhofs ereignet.

In dem zerstörten Haus befand sich neben Wohnungen auch eine Bar. „Für die Einsatzkräfte ist es momentan noch unmöglich, das Gebäude zu betreten“, ließen die Beamten wissen. Ob sich zurzeit noch Personen in der Ruine befänden, sei unklar.

Polizei wiegelt ab: Brandanschlag in Herford können wir nicht bestätigen

Derzeit werde das Areal von schwerbewaffneten Polizisten umstellt. Auch angrenzende Straßenzüge und Parks seien abgesperrt. Kurz nach den Explosionen hätten Anwohner Benzingeruch in der Nachbarschaft gerochen. Außerdem fahnde die Polizei nach einem Unbekannten, der die Szenerie fluchtartig verlassen haben soll.

Dennoch stellte die Polizei dem WDR gegenüber fest: „Den Verdacht auf einen Brandanschlag können wir aktuell nicht bestätigen.“ Anwohner seien gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Hinweise auf verdächtige Gegenstände und Personen sofort an die Beamten weiterzuleiten. Erst im vergangenen Juni war es in Solingen zu einem Brandanschlag gekommen. Der Täter kam dabei ums Leben. Vier weitere Menschen wurden verletzt. (fw)