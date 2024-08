Explosion in Köln – Steckt Mocro-Mafia dahinter?

KÖLN. Die Polizei hat nach einer Explosion in einem Kölner Mehrfamilienhaus Ermittlungen eingeleitet. Zur Detonation kam es in der Nacht zu Dienstag im Stadtteil Zündorf. Mehrere Fenster sowie Türen wurden zerstört, Verletzte gab es keine. Laut Polizei alarmierten die Nachbarn gegen drei Uhr die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr.

Bei den Ermittlungen prüfen die Beamten Verbindungen zu den anderen Sprengungen der vergangenen Wochen, zu denen es neben Köln auch in Duisburg und Engelskirchen gekommen war. Angaben der Ermittler zufolge hängen einige davon mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen von Drogenbanden aus den Niederlanden, der sogenannten Mocro-Mafia, zusammen. 2021 ermordete eine Gruppe den Journalisten Peter de Vries, der kritisch über sie berichtet hatte. Zur Einschüchterung von Gegnern nutzen die Banden unter anderem Sprengstoffanschläge. Der Name „Mocro-Mafia“ spielt darauf an, daß die meisten Mitglieder aus Marokko stammen.