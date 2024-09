„Deutschland braucht einen Trump“ – Heino äußert sich erstmals politisch

Anzeige

KITZBÜHEL. Schlagerlegende Heino hat sich für eine radikale Politikwende in Deutschland ausgesprochen. „Deutschland braucht einen Trump, der für sein Volk da ist“, sagte er in einem Video auf Instagram. Er sei unlängst in den USA gewesen und habe mit vielen Menschen gesprochen, die alle den Republikaner wählen. „So einen Mann brauchen wir“, dem die Menschen vertrauen könnten, führte der 85jährige aus.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HEINO (@heino.offiziell)

Ähnlich wie damals Franz Josef Strauß sei Trump laut und poltert. „Aber er liebt sein Land“, zeigte sich Heino überzeugt. Mit Blick auf die Bundesrepublik sagte er, es könne nicht sein, „daß man in Deutschland Angst haben muß, daß man irgendwo abgestochen wird“. Heino weiter: „Wir wollen keine Messerstecher haben.“

Heino wundern die Wahlergebnisse im Osten nicht

Das Land brauche Politiker, „die sich um Deutschland kümmern, die sich um Deutschland bemühen“. Deshalb setze er seine Hoffnung in Markus Söder oder Friedrich Merz.

Mit Blick auf die vergangenen Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sprach Heino über die medialen Reaktionen von „Gejammer“. Zwar könne er die Empörung nicht verstehen, doch seien diese Wahlergebnisse nicht überraschend, wenn die Politiker den Menschen nicht zuhören. „Dann muß man sich nicht wundern“, schlußfolgerte der Rockmusiker. (st)