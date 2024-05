CDU-Politiker Kiesewetter will wehrpflichtige Ukrainer zur Heimkehr bewegen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter am 17.04.2024 zu Gast in der ARD-Talksendung von Sandra Maischberger : „Frage des Patriotismus, sein eigenes Land zu unterstützen“ Foto: picture alliance / HMB Media | R4676

Der Ukraine mangelt es an Soldaten. Deshalb drängt der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter darauf, daß wehrpflichtige Ukrainer, die aktuell in Deutschland leben, in ihre Heimat zurückkehren. Dazu will er auch finanziellen Druck aufbauen.