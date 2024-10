Bayern will härter gegen Antisemitismus an Hochschulen vorgehen

Anzeige

MÜNCHEN. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) hat am Montag einen Aktionsplan gegen Antisemitismus vorgestellt, der auf die Hochschulen des Freistaates abzielt. Künftig soll es unter anderem möglich sein, Studenten aufgrund von judenfeindlichem Verhalten zu exmatrikulieren. Aktuell ist dies nur möglich, wenn strafrechtlich relevante Tatbestände vorliegen.

„Wir haben gemerkt, daß solche Schritte notwendig sind“, erklärte Blume laut der Nachrichtenagentur dpa. „Was wir in der Welt und in Deutschland an Antisemitismus gesehen haben, wollen wir an bayerischen Hochschulen nicht erleben.“ Neben dem Rausschmiß als letztem Ausweg sollen Hochschulen überdies die Möglichkeit erhalten, auf judenfeindliche Vorfälle mit Betretungsverboten und dem Ausschluß von Lehrveranstaltungen zu reagieren.

Antisemitismus komme aus dem „woke-linken und arabischen Milieu“