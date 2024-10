Baerbocks Zahlenschieberei für Seenotretter brüskiert FDP

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hält an ihrer Förderung privater Seenotretter fest, was die FDP in Gestalt von Bundestagsfraktionschef Christian Dürr auf die Palme bringt Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images/ picture alliance / Metodi Popow | M. Popow/ picture alliance/dpa | Michael Kappeler