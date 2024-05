Ampel wirbt mit großer Aktion für Turbo-Einbürgerung

Anzeige

BERLIN. In einem Brief an die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP hat die Staatsministerin bei Bundeskanzler Olaf Scholz und Integrationsbeauftragte der Ampel-Regierung, Reem Alabali-Radovan (SPD) eine „Einbürgerungskampagne“ angekündigt. Hintergrund ist das neue Staatsbürgerschaftsrecht, das am 27. Juni in Kraft tritt.

Demnach können Ausländer in besonderen Fällen schon nach drei Jahren, in der Regel nach fünf Jahren Aufenthalt die deutsche Nationalität erhalten. Ihren ausländischen Paß dürfen sie behalten. Bisher war die Doppelstaatigkeit nicht erlaubt, und Einbürgerungen konnten frühestens nach acht Jahren erfolgen. Dafür hatte das von Annalena Baerbock (Grüne) geführte Außenministerium bereits eine Werbeaktion im Ausland auf Arabisch gestartet.

Einbürgerungs-Kampagne auch in Englisch

In dem Schreiben Alabali-Radovans, aus dem die Bild-Zeitung zitiert, heißt es, man wolle alle Interessenten „über die Voraussetzungen und die Abläufe der Einbürgerung zu informieren“. Damit solle auch die Arbeit der zuständigen Behörden beschleunigt werden können, weil die Antragsteller dann schon alle Unterlagen dabeihaben.

Die Bundesregierung plant eine Internetseite mit den wichtigsten Informationen und Erklärvideos. Sie soll am 27. Juni online gehen. Außerdem will sie Broschüren „mit umfassenden Informationen zur Einbürgerung und zum Verfahren“ verteilen.

Alabali-Radovan selbst will in den sozialen Netzwerken unter dem Motto „Ask me anything“ (Deutsch: „Fragt mich alles“) Fragen von Interessenten beantworten. Außerdem sollen „Menschen, die bereits eingebürgert sind, von ihren Erfahrungen“ erzählen und so Werbung für die Turbo-Einbürgerung machen.

Die Kampagne für den deutschen Paß soll, so berichtet Bild, wird nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch durchgeführt. Denn perfekte Deutschkenntnisse sind nun nicht mehr erforderlich, um Deutscher zu werden. (fh)