Umfrage: Politiker zweitgrößtes Problem Deutschlands

BERLIN. Zwei Drittel der Deutschen, 66 Prozent, sind überzeugt, „daß es mit der deutschen Wirtschaft bergab gehen wird“. Das geht aus einer Forsa-Untersuchung für die Welt hervor und entspricht einem neuen Höchststand. Im Januar lag der Wert noch bei 56 Prozent.

Das Meinungsforschungsinstitut hatte dafür am 24. und 25. Juli 1001 repräsentativ ausgewählte Deutsche befragt. Noch nicht berücksichtigt ist dabei der Absturz Deutschlands auf den weltweit letzten Platz beim Wirtschaftswachstum.

Probleme: Wirtschaftskrise, Politiker, Energie

Während in allen anderen Ländern die Wirtschaft boomt, schrumpft die ökonomische Leistung in der Bundesrepublik und wird das gesamte Jahr mit einem Minus von 0,3 Prozent in der Rezession verharren. Das hat eine Studie des Internationalen Wärhungsfonds‘ (IWF) ergeben, die die Organisation gestern veröffentlichte.

38 Prozent sehen laut der Forsa-Umfrage in der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und der Inflation das größte Problem Deutschlands. Gleich dahinter folgen mit 32 Prozent „Politiker und Parteien“. Auf Platz drei landet die Energieversorgung mit 21 Prozent. (fh)