Fast sieben Prozent der Rentenempfänger leben im Ausland

BERLIN. Deutschland hat 2022 insgesamt 1,7 Millionen Renten ins Ausland überwiesen. „Viele der ehemaligen Arbeitnehmer sind nunmehr im Rentenalter und lassen sich die in Deutschland erworbene Rente nach Rückkehr in ihr Heimatland ins Ausland überweisen“, erläuterte der sogenannte alternierende Vorsitzemde der Deutschen Rentenversicherung (DRV), Christian Amsinck, am Dienstag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) gegenüber.

Damit lebten fast sieben Prozent der rund 20 Millionen Empfänger mittlerweile außerhalb Deutschlands. Zum Großteil handele es sich dabei um die Gastarbeitergeneration der 60er und 70er Jahre aus Griechenland, Italien oder der Türkei. Etwa 1,2 Millionen der überwiesenen Zahlungen gingen der FAZ zufolge dabei in Länder außerhalb der EU; darunter an 67.000 Bezieher in den Vereinigten Staaten.

Zahl der deutschen Auslandsrentenempfänger steigt stark an

In der Europäischen Union flossen die meisten Bezüge unterdessen nach Italien (354.000), Spanien (183.000) und Österreich (98.000). Allerdings betreffen die Überweisungen auch deutsche Staatsbürger, die ihren Lebensabend im Ausland verbringen wollen. Rund 260.000 Zahlungen seien ins Ausland transferiert worden. Viele der Bezieher wohnten beispielsweise in der Schweiz.

In den vergangenen 20 Jahren sei die Zahl deutscher Zahlungsempfänger im Ausland allerdings wesentlich stärker gestiegen als die ausländischen Empfänger deutscher Altersbezüge. Seit 2022 habe sich der Anteil mit rund 100.000 deutscher Empfänger im Ausland um fast zwei Drittel erhöht. (fw)