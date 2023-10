Polizei schaut zu: Klima-Kleber beschmutzen Weltzeituhr

Anzeige

BERLIN. Am Dienstag morgen hat die „Letzten Generation“ die Weltzeituhr am Alexanderplatz in Berlin mit oranger Farbe beschmiert. Die Klima-Radikalen nutzen dafür einen präparierten Feuerlöscher, wie ein Fotograf der dpa berichtet. Zudem bestiegen zwei Klima-Kleber die Uhr mit einem Transparent. Das Ganze ereignete sich unmittelbar vor den Augen der Berliner Polizei. Die Wache am Alexanderplatz befindet sich nur etwa 25 Meter entfernt.

Die Polizeiwache auf dem Alexanderplatz ist eigentlich nicht allzuweit weg. Jetzt wartet man gemeinsam auf das Höheninterventionsteam der Polizei, das die Klimakleber von der von ihnen besudelten Weltzeituhr herunter holt. pic.twitter.com/47e2A35v5V — Andreas Kopietz (@KopietzAndreas) October 17, 2023

Erst am Montag wurden zahlreiche Universitäten Opfer ähnlicher Farbattacken. In Wuppertal, Berlin, Lübeck, Freiburg, Heidelberg und Bremen beschmierten die radikalen Klimaschützer – wie bereits in der vergangenen Woche – Hochschulen. Dabei rief die „Letzte Generation“ Studenten dazu auf, sich ihrem „Protest“ anzuschließen, und mutwillig ihre eigenen Universitäten zu beschmutzen.

Mit der Weltzeituhr am Alexanderplatz haben die Klima-Kleber nun ein weiteres Denkmal der deutschen Hauptstadt geschändet. Im September hatte die „Letzte Generation“ das Brandenburger Tor – Symbol der Deutschen Einheit – ebenfalls mit oranger Farbe besprüht. Auch damals geschah es vor den Augen der Polizei, die erst nach vollbrachter Tat eingriff. Die Farbflecken sind noch heute zu sehen. (sv)