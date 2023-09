„Letzte Generation“: Klima-Kleber halten Hauptstadt in Atem

Es handelt sich um den zweiten Aktionstag der bis Freitag geplanten Straßenblockaden der Vereinigung in Berlin. Am Montag hatten die Klimaradikalen insgesamt mehr als 40 Kreuzungen und Straßen besetzt. Deswegen waren 500 Beamte im Einsatz, 229 Personalien der Teilnehmer wurden aufgenommen. Im Zusammenhang mit den Taten durchsuchte die Polizei am Montag die Wohnung eines Mitglieds der Klimakleber, wie der Tagesspiegel berichtete.

Ebenfalls am Montag morgen kam es in Verbindung mit den Aktionen zu einem gewaltsamen Zwischenfall. In Prenzlauer Berg hatte ein Verkehrsteilnehmer die Blockierer mit einer Substanz besprüht und versucht, sie zu treten. Nach Angaben des Nutzers, der das Video auf X veröffentlicht hatte, handelte es sich um Pfefferspray. Mit Worten wie „Weg hier“ rief der Mann die Gruppenmitglieder zur Räumung der Straße auf. Der Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, Benjamin Jendro, forderte die Bevölkerung dazu auf, sich nicht zu Straftaten hinreißen zu lassen.