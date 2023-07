Messerangreifer von Illerkirchberg zu langer Haftstrafe verurteilt

Anzeige

ULM. Das Landgericht Ulm hat den Messerangreifer von Illerkirchberg zu einer Haftstrafe von mindestens 15 Jahren verurteilt. Eine vorzeitige Entlassung des 27 Jahre alten Eritreers ist nahezu ausgeschlossen. Grund dafür ist die besondere Schwere der Schuld, die das Landgericht feststellte.

Laut der Staatsanwaltschaft wollte der Asylbewerber am Tag seiner Tat Mitarbeiter des Landratsamts mit einem Messer dazu zwingen, ihm Reisedokumente auszustellen. Er wollte offenbar nach Äthiopien reisen, um dort zu heiraten und seine Frau mit nach Deutschland zu nehmen. Zuvor soll ihm das verweigert worden sein. Einem psychiatrischen Gutachter sagte der Eritreer, die Behörde habe sein Leben zerstört.

Illerkirchberg machte schon zuvor traurige Schlagzeilen

Die Schülerinnen sollen ihm genau dann begegnet sein, als er bewaffnet auf die Straße trat. Der Eritreer habe daraufhin befürchtet, die Mädchen würden die Polizei rufen und damit seinen Plan durchkreuzen, deshalb soll er spontan beschlossen haben, sie zu töten.

Die Messerattacke war indes nicht das erste Mal, daß Illerkirchberg durch eine Tat von Migranten in die Schlagzeilen geriet. 2019 hatten dort vier Asylbewerber aus Afghanistan und dem Irak eine 14jährige mehrfach vergewaltigt und wurden zu Haftstrafen zwischen zwei und drei Jahren verurteilt. Einer von ihnen war 2022 in den Irak abgeschoben worden. Einer der Verurteilen aus Afghanistan war nach seiner Haftentlassung hingegen zunächst untergetaucht und wurde später in Frankreich aufgegriffen. Er hätte eigentlich ebenfalls abgeschoben werden sollen. (zit)