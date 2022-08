Bürger in Bayern sollen Asylbewerbern Wohnraum bereitstellen

KULMBACH. Im bayerischen Landkreis Kulmbach werden Wohnungen für Asylbewerber knapp. Vor diesem Hintergrund hat das Kulmbacher Landratsamt nun einen Aufruf an Bürger in der Region gerichtet. Laut einem Bericht des lokalen Senders Radio Plassenburg solle jeder, der Wohnraum zur Verfügung stellen könne, zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus, sich bei den zuständigen Behörden melden.

Ideal wäre es, wenn die Wohnungen möbliert und bereits bezugsfertig sind. Dies sei aber „kein Muß“, betonte das Amt.

Zwar seien die Asylbewerber derzeit in einem Ankerzentrum im benachbarten Bamberg untergebracht und warteten dort auf eine Entscheidung über ihren Asylantrag. Allerdings müssen diese bis dahin auch in verschiedenen Landkreisen beherbergt werden, so unter anderem im Kulmbacher Land. Daher nun der behördliche Aufruf an die Bürger, Wohnraum bereitzustellen. (ab)