Konzept für Dokumentationszentrum: Alles war ein Überfall

Er gehört fest zum Sprachgebrauch der Bundesrepublik: Der „Überfall“. Ob es der Überfall auf Polen sein soll, oder der Überfall auf die Sowjetunion, ein anderes Wort für den Übergang zu Kriegshandlungen fällt Politikern, Journalisten und zunehmend auch Historikern nicht mehr ein, wenn es um staatliche Kriegshandlungen geht. Aktuell wird auch der russische Ukraine-Krieg oft als Überfall bezeichnet. Verlockend ist die Suggestivkraft dieses Wortes, die allerdings vorwiegend deutsche Militäroperationen jeweils völlig aus vorausgegangenen politischen Zusammenhängen und gegnerischen Absichten herauslöst.

Nun plant der Deutsche Bundestag unter Federführung des Deutschen Historischen Museums tatsächlich ein Dokumentationszentrum zur deutschen Besatzungsherrschaft in den Jahren 1939-1945, in dem nun gleich ganz Europa als überfallen dargestellt werden soll. Am vergangenen Montag wurde das Konzept im Kulturausschuß des Bundestags diskutiert. Darin werden alle anderen Staaten dargestellt, eingeschlossen diejenigen, die Deutschland 1939 aus eigenem Antrieb den Krieg erklärt haben.

Frankreich zum Beispiel. Basierend auf dieser kuriosen Überfallbehauptung wird die deutsche Besatzungsherrschaft dann als nichts Geringeres als eine auch heute „zentrale Erfahrung“ sämtlicher europäischer Gesellschaften dargestellt. Gesagt wird zudem, die deutsche Zeit sei allgemein eine genozidale Herrschaft gewesen. Entsprechend entfalten die geplanten Themen ein Panorama von Mord und Totschlag, in dem gewöhnlicher Besatzungsalltag schlicht nicht existiert.

Dokumentationszentrum ist grundsätzlich gute Idee

Nun ist es offenkundig, daß die kollektive Erinnerung und das nationale Selbstverständnis beispielsweise in den Ländern des früheren Ostblocks aktuell statt dessen sehr stark von den Jahrzehnten sowjetischer Besatzungszeit geprägt sind, die als Folge des Zweiten Weltkrieges 1939-1941 und dann nach 1945 wieder zustande kam und nach 1989 überwunden wurde. Hier besteht ein gedenkpolitischer Ost-West-Gegensatz, der sich auch vielfach politisch auswirkt. In der vorgelegten Ausstellungskonzeption kommt er nicht vor.

Der im Ausstellungskonzept erhobene Anspruch, sich mit dem Nationalsozialismus „produktiv“ auseinanderzusetzen, läuft vor diesem Hintergrund ernsthaft darauf hinaus, die europäische Gesellschaft angesichts dessen um Jahrzehnte zurück zu werfen und wieder in den Frontlinien des Weltkrieges fixieren zu wollen. Zu diesem Eindruck trägt der Konzeptionstext auch durch die dort vielfach undifferenziert verwendete Floskel bei, „die Deutschen“ hätten dies oder jenes getan oder verbrochen.

An sich wäre das Vorhaben eines Dokumentationszentrums zur Besatzungsgeschichte grundsätzlich zu unterstützen, da die Intensität des „Erinnerns“ aktuell oft in schroffem Gegensatz zum nicht vorhandenen Wissen über die Weltkriegsära steht. Leider spiegelt sich diese Situation auch in der vorliegenden Drucksache des Bundestages an etlichen Stellen wider, die damit eher Ausdruck der Fortschreibung des Problems ist, als daß sie Ansätze zu dessen Behebung bietet.

Kriegsgeschehen wird aus Kontext gerissen

Das führt dann zu Stilblüten wie der Feststellung: „Zunächst marschierte die Wehrmacht im Jahr 1940 in Dänemark und Norwegen sowie die Niederlande, Belgien, Luxemburg und schließlich Frankreich ein.“ Oder: „Im Balkanfeldzug vom Frühjahr 1941 dehnten die Deutschen ihre Herrschaft auf Jugoslawien und Griechenland aus.“

Hier wird das Kriegsgeschehen in der vorgelegten Ausstellungskonzeption jeweils völlig aus militärisch-politischen Zusammenhängen gelöst, die eigentlich in den Bereich von Allgemeinbildung gehören. Großbritannien und Frankreich hatten Deutschland aus zweifellos nachvollziehbaren Gründen im September 1939 den Krieg erklärt. Diesen Krieg wollten beide Staaten dann jedoch nicht mit einem Angriff auf das deutsche Staatsgebiet führen, sondern auf drei Jahre anlegen und an der europäischen Peripherie stattfinden lassen, um Deutschland vorwiegend mit den Mitteln des Wirtschaftskriegs bei möglichst geringen Eigenverlusten zum Zusammenbruch zu bringen. Der entsprechende Beschluß wurde vom Obersten Alliierten Kriegsrat am 12. September 1939 gefaßt.

Europa war schonmal weiter, auch ohne Überfall

Daß der Krieg sich in den Folgejahren nach Regionen wie Skandinavien und Südosteuropa ausdehnte, war auch eine Konsequenz dieser Strategie, der beispielsweise eine britische Invasion in Norwegen folgte, und wurde – wie der deutsche Angriff auf Jugoslawien und Griechenland – von britischen Stellen damals teilweise öffentlich als eigener Erfolg gefeiert. Man habe den Gegner zum Kampf in Regionen gezwungen, in denen er eigentlich Frieden haben und ungestört Rohstoffe beziehen wollte. Diese Feststellung traf zu.

Nun soll eine geschichtspolitische Reduktion folgen. Zu Erinnern gibt es demnach nichts als anlaßlose deutsche Einmärsche und eine von „den Deutschen“ im Konsens verbrochene Besatzungspolitik. Der Autor dieser Zeilen wies im Kulturausschuß darauf hin, daß dies nicht nur historisch falsch, sondern auch nicht friedensstiftend sei. Europa und selbst die EU waren schon mal weiter, auch ohne Überfall.