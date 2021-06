Messerangreifer tötet drei Menschen in Würzburg

WÜRZBURG. Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt wurden am Freitag nachmittag drei Menschen getötet und weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte überwältigt werde, berichtet die Main-Post unter Berufung auf Polizeikreise.

Die Polizei bestätigte via Twitter die Festnahme eines Verdächtigen. Hinweise auf einen weiteren Täter gebe es nicht.

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück – weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

Videos in den sozialen Medien sollen den mutmaßlichen Täter zeigen. Darin ist ein Farbiger zu sehen, der mit einem Messer bewaffnet durch die Innenstadt läuft. Passanten verfolgen ihn und versuchen, den Mann in Schach zu halten.

Messerangriff weckt Erinnerungen an Anschlag in Regionalzug

Laut BR sollen 15 Menschen bei dem Angriff verletzt worden sein. Die Polizei habe den Mann durch einen Schuß verletzt und dann festgenommen. Der Sender berichtet, der Tatverdächtige soll psychisch gestört sein.

Am Abend teilte die Polizei während einer Pressekonferenz mit, die Ermittlungen über den Täter liefen auf Hochtouren. Weitere Angaben zum Angreifer oder möglichen Motiven machte sie nicht.

Der Angriff erinnert an die Tat eines afghanischen Flüchtlings in Würzburg vor fünf Jahren. Im Juli 2016 hatte dieser Reisende in einem Regionalzug mit einer Axt und einem Messer angegriffen. Bei der Attacke waren vier Menschen schwer und eine Person leicht verletzt worden. Die Polizei erschoß den Angreifer, der sich zuvor zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannt hatte.

Die Meldung wird aktualisiert. (ag)