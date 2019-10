Reaktion auf Anschlag: Seehofer will Computerspieler überwachen

BERLIN. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat eine stärkere Überwachung der Computerspiel-Szene angekündigt. Vor dem Hintergrund des rechtsextremen Anschlags von Halle „müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen“, sagte er der ARD.

Der CSU-Politiker äußerte, viele Täter oder potentielle Täter kämen aus dieser Szene. „Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muß genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag.“

Der Attentäter Stephan B. hatte am vergangenen Mittwoch in Halle zwei Menschen getötet und sein Verbrechen live im Internet übertragen und wie ein Computerspiel inszeniert. Zuvor hatte er versucht, in die dortige Synagoge einzudringen, in der sich zum Tatzeitpunkt zahlreiche Menschen aufhielten. (ag)