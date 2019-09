Politische Elite: Immer mehr Akademiker, immer weniger Arbeiter

BERLIN. Das politische Spitzenpersonal in Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten immer akademischer geworden. Aktuell haben 94 Prozent der Regierungsmitglieder einen Hochschulabschluß, heißt es in einer Studie der Universität Duisburg-Essen für eine Dokumentation von WDR und MDR. In der Bevölkerung liege der Anteil der Akademiker bei 18 Prozent. „Bis 2009 gab es stets mehrere Minister, die allein mit Mittlerer Reife und einem erlernten Beruf ein Ministeramt erreichten“, schreiben die Forscher.

Die veränderte Situation führe zu Problemen, kommentierte der Darmstädter Soziologe Michael Hartmann die Ergebnisse. „Jene Eliteangehörigen, die selbst schon in Reichtum oder zumindest Wohlstand aufgewachsen sind, stehen den sozialen Unterschieden weit weniger kritisch gegenüber als jene, die aus den Mittelschichten oder aus der Arbeiterschaft stammen.“ Das führe dazu, daß diese Eliten die Bedeutung sozialer Unterschiede mehrheitlich unterschätzen und womöglich weiter verschärfen, statt sie zu verringern.

Elite wird auch immer weiblicher

Gleichzeitig wird die politische Elite laut der Studie auch immer weiblicher. Waren vor 30 Jahren 16 Prozent der Regierungsmitglieder weiblich, sind es heute 50 Prozent. „Die Töchter des studierten Bürgertums verdrängen in diesem Sinne seit 1990 die männlichen Arbeiterkinder“, schlußfolgert Hartmann.

Für die Erhebung wurden den Angaben von MDR und WDR zufolge Lebensläufe von Bundestagsabgeordneten, Mitgliedern der Bundesregierung seit 1990, Vorstandsvorsitzenden der 100 größten Unternehmen, Vorsitzenden der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände, Bundesrichtern sowie Rektoren der Universitäten in Deutschland untersucht. Die Sendung wird am Montag um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. (ha)