Wie Trump trotz Justizurteil Hunderte Drogengangster abschiebt

WASHINGTON D.C./SAN SALVADOR. Die USA haben insgesamt 238 Mitglieder einer venezolanischen Drogenbande nach El Salvador abgeschoben. Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele bestätigte die Ankunft der „Mitglieder der kriminellen venezolanischen Organisation Tren de Aragua“ am Sonntag auf X und veröffentlichte ein Video, in dem gezeigt wird, wie die Kriminellen direkt vom Flughafen in ein Gefängnis transportiert werden. Zuvor hatte ein US-amerikanischer Richter versucht, die Abschiebung zu blockieren, wie amerikanische Medien berichten.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025