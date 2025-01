Terror-Verdacht: Tesla-Cybertruck explodiert vor Trump-Hotel

LAS VEGAS. Nach der Explosion eines Tesla-Cybertrucks vor dem Trump International Hotel in Las Vegas prüfen US-Behörden ein mögliches terroristisches Motiv. Wie FBI-Agent Jeremy Schwartz mitteilte, wurde die Untersuchung den Anti-Terror-Spezialisten übergeben. Über die Identität der im Fahrzeug ums Leben gekommenen Person machte die Polizei bislang keine Angaben. Sieben Menschen erlitten bei der Explosion leichte Verletzungen.

Das auffällige Elektrofahrzeug mit Edelstahl-Karosserie hielt am Mittwochmorgen direkt vor den Glastüren des Hotels, bevor Rauch aus dem Wagen aufstieg und eine heftige Detonation folgte. Sheriff Kevin McMahill präsentierte Überwachungsvideos, die das Geschehen dokumentieren, sowie Aufnahmen einer Drohne, die später die Ladefläche des Fahrzeugs untersuchte. Dort fanden die Ermittler Überreste mehrerer Benzinkanister und Feuerwerkskörper. Wie genau die Explosion ausgelöst wurde, bleibt unklar. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, und das Hotel wurde evakuiert.

This looks intentional. pic.twitter.com/hv5q2HjTeB

JUST IN: Footage shows the moment a Cybertruck exploded in front of Trump Hotel in Las Vegas on New Year’s Day.

Tesla-Chef Elon Musk erklärte auf seiner Plattform X, daß die Explosion durch eine Bombe oder einen großen Feuerwerkskörper auf der Ladefläche des Cybertrucks verursacht wurde und nichts mit der Technik des Fahrzeugs zu tun habe. Die Telemetrie-Daten hätten keine Hinweise auf einen Defekt ergeben. Der Tech-Milliardär vermutet einen Terrorakt und betonte, daß die äußerst robuste Bauweise des Fahrzeuges sogar Schlimmeres verhindert hätte.

McMahill berichtete im Rahmen einer Pressekonferenz, daß der Cybertruck in Colorado gemietet worden war – über dieselbe Plattform, die auch vom Attentäter in New Orleans genutzt wurde. Dieser war an Neujahr mit einem Pick-up in eine Menschenmenge gefahren und hatte 15 Personen getötet. Ob es eine Verbindung zwischen den Ereignissen in Las Vegas und New Orleans gibt, wird derzeit untersucht. Hinweise auf eine Beteiligung des Islamischen Staates, wie sie in New Orleans vermutet wird, gebe es jedoch nicht. „Wir gehen von einem Einzelfall aus“, so der Sheriff. (rr)

The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards.

Not even the glass doors of the lobby were broken. https://t.co/9vj1JdcRZV

— Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2025