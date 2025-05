Der neue Papst ist ein US-Amerikaner

Anzeige

VATIKANSTADT. Das Kardinalskollegium der katholischen Kirche hat nach mehreren Wahlgängen den US-Amerikaner Robert Francis Kardinal Prevost zum neuen Papst gewählt. Er nahm den Namen Leo XIV. an, teilte Dominique Kardinal Lamberti am Mittwoch abend mit. Damit ist er der erste US-amerikanische Papst in der Geschichte. Der neue Bischof von Rom vertritt mehr als 1,4 Milliarden Katholiken auf der ganzen Welt, davon über 19 Millionen in Deutschland.

Der 1955 geborene Geistliche war von 2001 bis 2013 Generalprior des Augustinerordens gewesen . Von 2015 bis 2023 fungierte er als Bischof der peruanischen Kirchenprovinz Chiclayo. Auch in 2023 ernannte ihn sein jüngst verstorbener Vorgänger Franziskus zum Erzbischof sowie zum Präfekten des für die Bischöfe sowie zum Präsidenten der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Er wird als gemäßigt eingestuft, laut der italienischen Zeitung La Repubblica soll er sowohl unter Konservativen als auch Reformisten hohes Ansehen genießen. (kuk)