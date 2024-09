Wenn eine Grünen-Abgeordnete auf christliche Bilder ballert

ZÜRICH. Die Grün-Liberale Partei (GLP) in Zürich hat ein Ausschlußverfahren gegen ihre Stadträtin Sanija Ameti eingeleitet. Grund: Die Politikerin hatte auf Instagram Fotos gepostet, wie sie ein christliches Bild mit Kugeln durchsiebte. Die Gesichter von Jesus, Maria und dem Erzengel Michael waren zerschossen. Dazu schrieb sie „Abschalten“.

Konkret hatte die 32jährige mit einer Luftdruckpistole auf das Plakat eines Gemäldes aus dem 14. Jahrhundert gezielt. Das Bild des italienischen Malers Tommaso del Mazza soll demnächst versteigert werden. Die dokumentierte Schießerei sorgte schnell für Ärger, und die Tochter muslimischer Einwanderer aus Bosnien-Herzegowina löschte die Bilder zeitnah.

Muslim politician Sanija Ameti has resigned from leadership of the Liberal Green Party in Zurich after an uproar over pictures of her firing shots at a Christian motif.

On Sunday evening, she deleted photos that had already been published on social media. pic.twitter.com/1EI4IkUpUP

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 9, 2024