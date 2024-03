Ungarns Ministerpräsident Orbán spricht über Trumps Ukraine-Pläne

BUDAPEST. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán (Fidesz) hat darüber gesprochen, was Ex-US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg tun würde, sollte er erneut Präsident werden. Der Republikaner werde „für den Krieg zwischen der Ukraine und Rußland keinen Penny ausgeben“, sagte der ungarische Regierungschef am Montag dem ungarischen Fernsehsender „M1“. Das sei beim Gespräch mit Trump in dessen Anwesen Mar-a-Lago am vergangenen Samstag klargeworden.

Orbán prognostiziert, daß im Falle einer erneuten Präsidentschaft von Trump der Krieg in der Ukraine schnell enden werde. „Denn es ist offensichtlich, daß die Ukraine nicht auf eigenen Füßen stehen kann.“ Blieben die Zahlungen aus Washington aus, „werden die Europäer allein nicht in der Lage sein, diesen Krieg zu finanzieren. Und dann ist der Krieg vorbei.“

President @realDonaldTrump was a president of peace. He commanded respect in the world, and created the conditions for peace. During his presidency there was peace in the Middle East and peace in Ukraine. We need him back more than ever! Thank you for the invitation, Mr.… pic.twitter.com/4nSqwoYxMV

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 10, 2024