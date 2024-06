Trump klarer Sieger im TV-Duell mit US-Präsident Biden

Anzeige

WASHINGTON. Herausforderer Donald Trump hat das erste von zwei Fernsehdebatten mit US-Präsident Joe Biden klar gewonnen. In einer repräsentativen Blitzumfrage des den Demokraten nahestehenden Nachrichtensenders CNN sagten 67 Prozent, der Republikaner habe den überzeugenderen Auftritt hingelegt. Nur 33 Prozent gefiel Biden besser.

Vor der Sendung lag bei den Erwartungen, wer gewinnen würde, zwar auch Trump vorn – jedoch nicht so deutlich. Zu diesem Zeitpunkt sagten dieselben Wähler, die im Anschluß befragt wurden, zu 55 Prozent, sie gingen davon aus, Trump werde besser abschneiden. Biden trauten das 45 Prozent zu.

Trump über Biden-Versprecher belustigt

Gleich zu Beginn des TV-Duells hatte der greise Biden unfreiwillig die Vorurteile bestätigt, er sei zu alt, senil und gebrechlich für das Amt. Kurz nach der Wahl im November feiert der Demokrat seinen 82. Geburtstag. In den vergangenen Wochen machten immer wieder geistige Aussetzer des Präsidenten Schlagzeilen.

Trump nutzte einen unverständlichen Satz Bidens zu der bissigen Bemerkung: „Ich weiß wirklich nicht, was er am Ende des Satzes gesagt hat. Und ich glaube, das weiß er selbst auch nicht mehr.“ Laut US-Medienberichten sei die Demokratische Partei aufgrund des schwachen Auftritts des Präsidenten in Panik verfallen. Dabei sollte das TV-Duell die Wende in der Frage bringen, ob Biden noch vier Jahre durchhalten könnte.

Einen ausführlichen Bericht unseres US-Korrespondenten zum TV-Duell lesen Sie im Laufe des Vormittages auf JF-Online. (fh)