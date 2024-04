„NatCon“: Dramatisches Tauziehen um konservative Konferenz in Brüssel

BRÜSSEL. Der Bürgermeister des Brüsseler Stadtteils Saint-Josse-ten-Noode, Emir Kir, hat angeordnet, die National Conservatism Conference 2024 („NatCon“) vorzeitig zu beenden. „Die extreme Rechte“ sei in Brüssel nicht erwünscht, schrieb der parteilose Politiker (vormals Mitglied der Sozialistischen Partei) auf X. Er wolle die Veranstaltung auflösen, um „die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten“.



Die Veranstalter der NatCon legten Einspruch gegen Kirs Erlaß ein und warten derzeit auf die Entscheidung des zuständigen Gerichts, wie eine Teilnehmerin der JUNGEN FREIHEIT mitteilte. Aktuell laufe die Veranstaltung weiter, allerdings verhindere die Polizei, daß weitere Personen die Konferenzräume betreten. Darunter der frühere französische Präsidentschaftskandidat Eric Zemmour.

Update: We are still under siege here at @NatConTalk Brussels: Even speakers are refused access to the venue, strictly blocked by the police. Will the electricity be blocked as rumours have? Will we be able to have our dinner delivered? Will we be able to come back tomorrow? pic.twitter.com/90Wvf2aAv3

— David Engels (@DavidEngels12) April 16, 2024