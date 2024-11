Kamala Harris, die dunkle Zeit und die Sterne

WASHINGTON. In der Nacht zu gestern deutscher Zeit hat sich die Verliererin der US-Präsidentschaftswahl, Kamala Harris, doch noch an ihre Anhänger gewandt. Dabei lobte sie ihre Wahlkampagne, dankte ihrem Mann sowie dem amtierenden Präsidenten Joe Biden und dessen Frau Jill sowie ihrem Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz.

In der Wahlnacht hatte sie ihre angekündigte Rede im Angesicht der Niederlage noch abgesagt und die vor der Washingtoner Universität wartenden Anhänger von einem Sprecher nach Hause schicken lassen.

Unter dem Jubel der Anwesenden rief die 60jährige: „Ich bin stolz auf unser Rennen – und die Art, wie wir es geführt haben.“ Das sahen die Wähler allerdings anders: Ihr Gegenkandidat Donald Trump holte fünf Millionen mehr Stimmen und gewann alle Swingstates – ein Erdrutschsieg.

Ihre Niederlage räumte sie ein: „Wir müssen die Ergebnisse dieser Wahl akzeptieren.“ Sie wolle, so erklärte sie, Trump bei der Übergabe der Amtsgeschäfte unterstützen. Es gehe um die friedliche Übergabe der Macht. Das unterscheide eine Demokratie von einem Königreich. Die Treue gelten nicht einem Präsidenten oder einer Partei, sondern der Verfassung – und dem Gewissen sowie Gott.

There is an adage: Only when it is dark enough can you see the stars.

I know many people feel like we are entering a dark time. For the benefit of us all, I hope that is not the case. But, America, if it is: Let us fill the sky with the light of a billion brilliant stars.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 6, 2024