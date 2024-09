FPÖ steuert in Österreich auf klaren Wahlsieg zu

Anzeige

WIEN. Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hat einer aktuellen Umfrage zufolge den Rückhalt von 27 Prozent der Wähler. Damit ist sie aktuell die stärkste Kraft. Am 29. September sollen in Österreich die Nationalratswahlen stattfinden. Auf Basis der Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft im Auftrag von oe24 käme die ÖVP mit 23 Prozent auf den zweiten Platz.

Dahinter folgen die SPÖ mit 20 Prozent, die liberalen Neos (zwölf Prozent) und die Grünen (acht Prozent). Um den Einzug bangen müssen aktuell die Bierpartei (vier Prozent) und die KPÖ (drei Prozent). In Österreich gilt – ähnlich wie in Deutschland – eine Hürde für den Einzug in den Nationalrat. Jedoch liegt sie in der Alpenrepublik bei vier Prozent oder mindestens einem Direktmandat.

Bei den vergangenen Nationalratswahlen 2019 gewann die ÖVP mit 37 Prozent der Stimmen deutlich. Auf sie folgten damals die SPÖ mit 21 Prozent, die FPÖ mit 16 Prozent, die Grünen mit knapp 14 Prozent und die Neos mit acht Prozent. Seitdem regieren die ÖVP und die Grünen gemeinsam. Seit Ende 2022 führt die FPÖ die Umfragen an. (sv)