Der FPÖ-Wahlsieg und die fünf Stufen der Trauer

Auch bei unserem südlichen Nachbarn geht es in der politischen Debatte zeitweise neurotisch zu. Die Reaktionen von ÖVP, SPÖ und Grünen auf den Wahlsieg der FPÖ erinnern jedenfalls eher an psychologische Bewältigungsmechanismen, als an eine zivilisierte Debatte. Doch vielleicht steht am Ende die Gesundung.