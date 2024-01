„Epstein sagte, daß Clinton sie jung mag“

Die bisher vertraulichen Gerichtsdokumente zum Pädophilen Sexring-Betreiber Jeffrey Epstein wurden am Mittwoch veröffentlicht. Das über 900 Seiten lange Dokument enthält die Befragung von Opfern des Sexualstraftäters und seiner zu 20 Jahren Haft verurteilten Komplizin Ghislaine Maxwell.

In den Dokumenten wird nur der bereits verstorbene Epstein belastet. Wie erwartet, tauchen jedoch prominente Namen auf, darunter die ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und Bill Clinton sowie Prinz Andrew aus dem britischen Königshaus.

Trump, der erneut als Präsident kandidiert, wird nur beiläufig erwähnt. Als Epsteins Flug einen Zwischenstopp in Atlantic City, New Jersey, einlegte, bemerkte er demnach: „Großartig, wir werden Trump anrufen.“

Die Erwähnung von Clinton fällt weniger harmlos aus. Der Name des ehemaligen Präsidenten taucht über 50mal in den Dokumenten auf. Während einer eidesstattlichen Erklärung 2016 zu der Beziehung der zwei Männer sagte Epstein-Opfer Johanna Sjoberg: „Er sagte einmal, daß Clinton sie jung mag, und meinte damit die Mädchen.“

Testimony from one witness:

Q: „Did Jeffrey ever talk to you about Bill Clinton?“

A: „He said one time that Clinton likes them young, referring to girls.“

👀 pic.twitter.com/bAXCWJ44gn

— Techno Fog (@Techno_Fog) January 3, 2024