Atomkraftwerk in Saporischschja – Feuer „vollständig gelöscht“

SAPORISCHSCHJA. Nach einem Brand in einem Kühlturm an dem Atomkraftwerk in Saporischschja hat Rußland die Ukraine dafür verantwortlich gemacht. Das Feuer sei auf einen ukrainischen Angriff „auf den Kühlturm des Atomkraftwerks“ zurückzuführen, schrieb der von Moskau eingesetzte Behördenvertreter Wladimir Rogow auf Telegram. Rußland hält Saporischschja im Süden der Ukraine seit 2022 besetzt.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J

