Afghanistan nicht länger belehren

Ein Chinesischer Ingenieur und einheimische Bauarbeiter vor einem von der Pekinger Metallurgical Group finanzierten Wohngebäudekomplex in Afghanistans Hauptstadt Kabul Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Saifurahman Safi

Abgeordnete des EU-Parlaments debattieren hitzig darüber, wie man künftig mit Afghanistan umgehen sollte. China will derweil Milliarden in die Infrastruktur des Landes investieren, den Rohstoffabbau ankurbeln und es so zum Lieferanten für Kupfer und weitere Metalle machen.