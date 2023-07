Britisches Oberhaus unterstützt neues Migrationsgesetz

LONDON. Das britische Oberhaus hat in der Nacht zum Dienstag das neue Migrationsgesetz von Premierministerin Rishi Sunak beschlossen. Nun muß die neue Regelung von König Charles III. unterschrieben werden, bevor sie offiziell in Kraft tritt. Die Regierung nannte die Entscheidung nach Medienberichten einen „großen Gewinn“.

Das neue Gesetz soll vor allem die illegale Einwanderung eindämmen. So ist das Innenministerium demnach etwa verpflichtet, jeden unrechtmäßig eingereisten Migranten abzuschieben. Sofern eine Ausweisung in das jeweilige Heimatland nicht möglich ist, muß sie nach Ruanda stattfinden. Die britische Regierung hat mit dem ostafrikanischen Land ein entsprechendes Abkommen beschlossen.

Ende Juni hatte ein Berufungsgericht in London das Gesetz als rechtswidrig eingestuft. Ruanda sei kein sicheres Drittland und es könne nicht ausgeschlossen werden, daß das Land Asylbewerber wieder in ihre Heimatländer abschiebe, urteilte das Gericht. Derzeit wird der Fall am obersten Gerichtshof weiterverhandelt.

